كل الوطن- واس : تجاوبًا مع الجهود الحكومية الرامية لاحتواء التداعيات المالية والاقتصادية لفيروس كورنا -كوفيد 19- على القطاع الخاص ومنشآته، وامتدادًا لدورها البارز في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي

وحماية أنشطة القطاع الخاص خصوصاً على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والعمل على استمراريتها، طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو (50) مليار ريال.