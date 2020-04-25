سويسرا.. “الأحذية نيابة عن المتظاهرين” مع الالتزام بإجراءات كورونا

وضع نشطاء مدافعون عن المناخ صفوفا من الأحذية في ساحة مدينة زوريخ بسويسرا، محل المتظاهرين الذين عادة ما يحتجون في أيام الجمعة للمطالبة باتخاذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ.

وقال المنظمون، إنهم “أرادوا إيصال رسالتهم مع احترام القيود على التجمعات العامة المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أودى بحياة أكثر من 1300 شخص في سويسرا”.

https://twitter.com/GretaThunberg/status/1253669277724553218

وقالت عضو وكالة “كلايمت سترايك” السويسرية فيونا تشيابوري: “دعونا نظهر التضامن في كل أزمة، وكذلك تجاه الذين يعانون بالفعل من عواقب أزمة المناخ”.

وأضافت: “نطالب بأن ينظر إلى كل أزمة على هذا النحو ويتم التعامل معها بشكل مناسب”.

ووقف عدد قليل من الناس في الخلف يحملون لافتات تقول “استيقظ: التحرك من أجل المناخ الآن” و”الأزمة تعني أزمة”، قبل أن تفرقهم الشرطة دون وقوع حوادث.

من جهتها، كتبت الناشطة والطالبة السويدية غريتا تونبرغ على “تويتر”، مرفقة تدوينتها بصورة لزوج من الأحذية ومعطف معلق على سياج: “لقد خططنا اليوم لإضراب مناخي عالمي يشارك فيه الملايين، ولكن في حالة الطوارئ عليك التكيف وتغيير أسلوبك”.

المصدر: “رويترز”