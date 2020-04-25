الأونروا تبحث في بيروت أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

وأكدت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، أن لازاريني اطلع من القيادة الفلسطينية على الظروف العامة داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، ووعد بأنّه سيبذل الجهد ويكثف إتصالاته مع الدول المانحة من أجل توفير الدعم المالي اللازم للإسراع في برنامج الإغاثة الفورية والرعاية الواجبة للحياة اللائقة والكريمة للاجئين الفلسطينيين.