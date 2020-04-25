تسجيل الدخول
» » الأونروا تبحث في بيروت أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

الأونروا تبحث في بيروت أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : منذ 6 ثواني
الأونروا تبحث في بيروت أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

ككل الوطن- بيروت: بحث المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليبي لازاريني مع القيادة الفلسطينية في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت اليوم،الأوضاع المعيشية والانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأكدت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، أن لازاريني اطلع من القيادة الفلسطينية على الظروف العامة داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، ووعد بأنّه سيبذل الجهد ويكثف إتصالاته مع الدول المانحة من أجل توفير الدعم المالي اللازم للإسراع في برنامج الإغاثة الفورية والرعاية الواجبة للحياة اللائقة والكريمة للاجئين الفلسطينيين.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380622

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.