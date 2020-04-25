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لافروف: يجب التركيز على إيجاد حل لكورونا بدلا من جعل الصحة العالمية “كبش فداء”

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 42 ثانيةآخر تحديث : منذ 42 ثانية
لافروف: يجب التركيز على إيجاد حل لكورونا بدلا من جعل الصحة العالمية “كبش فداء”

كل الوطن-  روسيا اليوم : دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المجتمع الدولي إلى تركيز الجهود على مكافحة مرض “كوفيد 19” بدلا من قضية تعليق أمريكا تمويل منظمة الصحة العالمية.

وفي تصريحات للافروف في برنامج “اللعبة الكبرى” على إحدى القنوات الروسية، بث اليوم السبت، أكد أن أمريكا هي المساهم الرئيسي في ميزانية منظمة الصحة العالمية، منوها إلى أن “الأمريكيين يشكلون غالبية الخبراء الذين يحددون أنشطة أمانة منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك في المناصب العليا، ولدي شكوك قوية بأن هؤلاء الأمريكيين يعملون في عزلة تامة عن حكومتهم”، بحسب موقع “1tv” الروسي.

وأضاف لافروف: “لكن لم يسبق لأي موظف في الأمانة، مهما كانت جنسيته، أن رفض التواصل مع وفود الدول الأعضاء بالمنظمة إذا ظهرت لديهم أي أسئلة”.

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وشدد لافروف على ضرورة التركيز في الفترة الحالية على تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، والتدابير الاحترازية وإجراءات العزل الصحي، بدلا من “الصراخ والبحث عن كبش فداء”، بحسب “روسيا اليوم”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 14 أبريل/نيسان الماضي، بأنه أصدر تعليمات للحكومة بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية بشكل مؤقت، لأسباب تتعلق بطريقة تعاملها مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، منوها إلى أنها “فشلت في القيام بواجبها الأساسي ويجب أن تخضع للمساءلة”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380625

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