لافروف: يجب التركيز على إيجاد حل لكورونا بدلا من جعل الصحة العالمية “كبش فداء”

وفي تصريحات للافروف في برنامج “اللعبة الكبرى” على إحدى القنوات الروسية، بث اليوم السبت، أكد أن أمريكا هي المساهم الرئيسي في ميزانية منظمة الصحة العالمية، منوها إلى أن “الأمريكيين يشكلون غالبية الخبراء الذين يحددون أنشطة أمانة منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك في المناصب العليا، ولدي شكوك قوية بأن هؤلاء الأمريكيين يعملون في عزلة تامة عن حكومتهم”، بحسب موقع “1tv” الروسي.

وشدد لافروف على ضرورة التركيز في الفترة الحالية على تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، والتدابير الاحترازية وإجراءات العزل الصحي، بدلا من “الصراخ والبحث عن كبش فداء”، بحسب “روسيا اليوم”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 14 أبريل/نيسان الماضي، بأنه أصدر تعليمات للحكومة بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية بشكل مؤقت، لأسباب تتعلق بطريقة تعاملها مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، منوها إلى أنها “فشلت في القيام بواجبها الأساسي ويجب أن تخضع للمساءلة”.