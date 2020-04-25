الصين ترسل أطباء لتشخيص حالة زعيم كوريا الشمالية الصحية

وتأتي رحلة الأطباء والمسؤولين الصينيين وسط تقارير متضاربة حول صحة الزعيم الكوري الشمالي، بحسب وكالة رويترز.

وقال اثنان من المصادر إن وفدا برئاسة عضو بارز بإدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني غادر بكين متوجها إلى كوريا الشمالية.

ورفضت المصادر الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة ديلي إن كيه، ومقرها العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، أن كيم يتعافى بعد خضوعه لعملية القلب والأوعية الدموية في 12 أبريل/نيسان الجاري.

واستشهدت الصحيفة في تقريرها بمصدر لم تذكر اسمه في كوريا الشمالية.