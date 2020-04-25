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الصين ترسل أطباء لتشخيص حالة زعيم كوريا الشمالية الصحية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
الصين ترسل أطباء لتشخيص حالة زعيم كوريا الشمالية الصحية

كل الوطن- وكالات: أرسلت الصين فريقا طبيا إلى كوريا الشمالية لتقديم المشورة بشأن صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع

وتأتي رحلة الأطباء والمسؤولين الصينيين وسط تقارير متضاربة حول صحة الزعيم الكوري الشمالي، بحسب وكالة رويترز.

وقال اثنان من المصادر إن وفدا برئاسة عضو بارز بإدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني غادر بكين متوجها إلى كوريا الشمالية.

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ورفضت المصادر الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة ديلي إن كيه، ومقرها العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، أن كيم يتعافى بعد خضوعه لعملية القلب والأوعية الدموية في 12 أبريل/نيسان الجاري.

واستشهدت الصحيفة في تقريرها بمصدر لم تذكر اسمه في كوريا الشمالية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380627

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