كشف حقيقة دخول نوع جديد من فيروس كورونا في العراق… فيديو

كل الوطن- العراق : كشف وكيل وزير الصحة العراقي هاني موسى بدر العقابي، حقيقة الأنباء المتداولة حول دخول نوع جديد من فيروس كورونا في محافظة المثنى.

وقال العقابي في تصريح صحافي، إن ” العراق لا يوجد فيه مختبرات لدراسة الجينات ومعظم دول العالم لا توجد فيها هذه المختبرات”.

وأشار العقابي إلى أن مدير صحة المثنى استعجل في تصريحه بوجود نوع جديد من الفيروس، وأن محافظة المثنى حصلت بها حالات محدودة جدا بفيروس كورونا.

وأكد أن الشاب المتوفى يبلغ من العمر 37 سنة ويعمل في البقالة، وأخذ العلاجات من خلال الصيدليات، وراجع المستشفى وهو في مراحل متطورة، وللأسف لم يستطيعوا إسعافه.

وحذر مدير عام صحة المثنى الدكتور عون المالكي، أمس الجمعة، “من دخول فيروس كورونا المعروف بالنوع الأوروبي الأشد خطورة للمحافظة”، لافتاً إلى أن “هذا النوع من الفيروس ظهرت أعراضه على المصابين مؤخرًا”، مشيرا إلى أنه تم حجر المنطقة التي ظهرت فيها الحالة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وأعلنت محافظة المثنى، في بيان صباح اليوم، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا لشاب يبلغ من العمر سبع وثلاثين عاما، مشيرة إلى أن الوفاة نتيجة سلالة متطورة.

وكان وزير الصحة العراقي، جعفر علاوي، قد قال إنه من الممكن عودة إجراءات فرض حظر التجوال الشامل، في حال ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا.