مناطق في السعودية تنتظر طقسا عاصفا

كل الوطن- متابعات: أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، اليوم السبت، بتعرض بعض مناطق المملكة لطقس عاصف خلال الساعات القادمة.

وتوقعت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس نشاطا للرياح السطحية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة، والشرقية.

فيما ستهطل أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، الشرقية، عسير، الباحة، وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وشرقيه إلى جنوبيه شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساع.

ومن المنتظر أن يكون ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

المصدر: عكاظ