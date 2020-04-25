بعد أول حلقة من “الاختيار”.. أول تصريح لأرملة العقيد المصري الذي قضى في سيناء

أكدت أرملة العقيد المصري الراحل أحمد المنسي، الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة في مسلسل “الاختيار”، أن الصورة المتداولة عن طفل يدعى زين يرتدي “كاب” القوات المسلحة ليست لنجلها.

وأوضحت منار محمد سليم أن أطفالها هم حمزة، علي، وعلياء، وليس فيهم اسم زين، بحسب صحيفة “اليوم السابع”.

وأضافت أن المشهد الذي جسدته الصورة المتداولة، هو المكسب الحقيقي من العمل الفني، الذي يزرع في نفوس الأجيال الحالية قيمة تراب الوطن.

وأشارت إلى أنها تابعت وأسرتها الحلقة الأولى التي كانوا ينتظروها بشغف شديد، لافتة إلى أن فريق العمل أثناء الإعداد والتصوير استعان بها لمعرفة معلومات عن الجانب الأسري والاجتماعي لزوجها الراحل.

وأشارت إلى أن أكثر مشهد أثر فيها، هو مشهد تجمع أسرة المنسي حول مائدة الإفطار، لأنها حضرت تصويره مع أولاد البطل واستغرق 8 ساعات لنراه لمدة دقيقتين على الشاشة، بحسب “بوابة الأهرام”.

وعن رد فعل أبناء المنسي على المسلسل، صرحت منار بأن ابنتها علياء قالت لها: “بابا كان شكله طيب أوي يا ماما”، وأوضحت منار أن علياء كان عمرها 4 سنوات عند وفاة والدها، وعندما رأت مشهد توقف البطل أمير كرارة لإيصال سيدة لداخل المدينة قبل الإفطار تأثرت جدا.

يذكر أنه في 7 يوليو عام 2017، شهدت مدينة رفح في شمال سيناء معركة “البرث” التي قدم فيها الضباط والجنود أرواحهم فداء لوطنهم، وتم إحباط مخطط لـ”داعش” الإرهابي.

وقتل في تلك المعركة اثنان من قائدي الكتيبة 103 صاعقة وهما العقيد أحمد المنسي والرائد أحمد الشبراوي من أبناء محافظة الشرقية وعدد من الضباط والجنود.

المصدر: اليوم السابع+ بوابة الأهرام