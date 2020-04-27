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اتهام ناصر القصبي بالإساءة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر… فيديو

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
اتهام ناصر القصبي بالإساءة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر… فيديو

أثار الفنان ناصر القصبي جدلا، بسبب أحد المشاهد من مسلسله الرمضاني “مخرج 7″، حيث تعرض في السنوات الماضية، انتقادات بسبب مسلسله الدرامي “العاصوف” بجزئيه، والذي يرصد بجرأة تحولات في المجتمع السعودي منذ سبعينيات القرن الماضي.

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ويظهر فيه القصبي يتحدث بطريقة كوميدية وساخرة عن جماعة لم يسمها، لكن كثيرا من المغردين في تويتر يرون أن الهيئة الدينية هي المقصودة بقوله “هذولاك إللي ماعادوا موجودين”.

واشتعل موقع “تويتر” بردود الفعل الغاضبة حيث كتب أحد المغرديين ” “يجب أن يحاسب ويعاقب! رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موظفون حكوميون ويعتبرون كرجال الأمن والنيابة العامة حذرت عن الاعتداء الجسدي أو اللفظي لرجال الامن وعقوبة تصل إلى 3 ملايين وسجن لمدة 5 سنوات”.

وقال آخر “أي فسرها….إلا ما هو شي جديد على الكاره للآمرين بالمعروف والناهيين عن المنكر… وهذا المشهد ما هو إلا سقطه كبيره بحق جهه حكوميه وضعت لتمارس مهام حددتها الدوله بنص القرآن والسنه”.

ويعود القصبي إلى اللون الكوميدي بعد غياب في مسلسل “مخرج 7″، والذي يناقش التحولات التي شهدها المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة، وذلك في حلقات متصلة منفصلة، بحسب صحيفة “سبق” السعودية.

ومسلسل “مخرج 7” من تأليف خلف الحربي وإخراج أوس الشرقي، ويشارك في بطولته حبيب الحبيب وراشد الشمراني وريماس منصور وأسيل عمران وإلهام علي وعبد المجيد الرهيدي وعلي الحميدي وهبة الحسين، وسعرض حصريًا على فضائية “إم بي سي 1”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380677

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