تسجيل الدخول
» » عائض القرني يكشف ملابسات الضربة التي لا يستطيع نسيانها (فيديو)

عائض القرني يكشف ملابسات الضربة التي لا يستطيع نسيانها (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
عائض القرني يكشف ملابسات الضربة التي لا يستطيع نسيانها (فيديو)

كشف الداعية السعودي عائض القرني اليوم السبت، عن قصة أول ضربة تلقاها وتفاصيلها التي لا يستطيع نسيانها.

وقال القرني خلال برنامج “السيدة ستون” على قناة “روتانا خليجية” إن أول ضربة تلقاها عندما قام بالغناء في عزاء أحد الأقارب”.

اقرأ أيضا...

وأضاف: “عمي ضربني بالكف”.

وتابع أن الضربة التي لا يستطيع نسيانها، كانت من الوالد عندما تأخر على صلاة الجماعة.

وبين أن والده كان حريصا على الصلاة والتدين، وأن نسيان الصلاة بالنسبة له كان فيه إعدام.

المصدر: قناة “روتانا خليجية”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380695

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.