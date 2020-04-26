متحدث الوزراء المصري: أزمة كورونا قد تطول حتى نهاية العام 2020

كل الوطن – مصراوي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن أزمة كورونا قد تطول حتى نهاية العام 2020، لحين إيجاد لقاح أو مصل، ومن ثم فإن عودة العمل تخضع فى المستقبل لشروط احترازية مشددة، تعتمد فى فكرتها على التباعد الاجتماعى واستخدام الكمامات والطاقة الاستيعابية للجهات التي تقدم الخدمات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة الآن” المذاع على فضائية “العربية الحدث”: أنه في وقت معين سيكون ارتداء الكمامة إجباريًا لا سيما في المواصلات العامة والمدارس العام الدراسي القادم والمصانع وكل أماكن العمل ولذلك يتم التفكير في زيادة خطوط إنتاج الكمامات بهدف منع انتشار الإصابات.

وأوضح المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إنه تم السماح ببدء عودة 6 خدمات في مكاتب الشهر العقاري وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل كل المكاتب أو أماكن تراخيص السيارات لضمان عدم تأثر العودة الجزئية علي انتشار وباء كورونا، مؤكدًا أن وحدات تراخيص السيارات ستعود لترخيص السيارات الجديدة فقط وجلسات إعلام الوراثة هي التي ستنظر في المحاكم.

وكشف المتحدث، أن الحكومة تدرس زيادة خطوط الانتاج للمصانع القائمة فيما يخص الكمامات أو زيادة تلك المصانع ضمن خطة الدولة الاحترازية خاصة في ظل إستمرار الوضع مشيراً إلى أن “كتالوج” العمل تم توزيعه بالفعل على القطاع الصناعي والذي يضمن تفعيل شروط الاجراءات الاحترازية وسوف نستخدمه في المواصلات العامة أو مع الطلبة في العام الدراسي القادم.