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“الصحة السعودية” تقدم نصائحها التوعوية الرمضانية

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمالمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : منذ 22 ثانية
“الصحة السعودية” تقدم نصائحها التوعوية الرمضانية

تواصلاً لجهود الصحة وإستمراراً لرسائلها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا فقد قدّمت وزارة الصحة، عدداً من النصائح بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حملتها التي أطلقتها بالتعاون مع “سابك”.

ونصحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في منصتها للتوعية”عش بصحة” وحسابها في “تويتر”، بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمها بإستمرار، وإستخدام سجادة صلاة فردية وعدم مشاركتها مع الآخرين، إضافة إلى ممارسة الرياضة بحسب العمر والحالة الصحية، وترك مسافة بين كل شخص وآخر لاتقل عن مترين.

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كما أوضحت “الصحة” أهمية تنظيف ومسح الأدوات والأسطح، وإستعمال المنديل عند العطاس والسعال والتخلص منه في أقرب سلة مهملات، وتجنب المصافحة، إلى جانب شرب السوائل خاصة الماء ،متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380708

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