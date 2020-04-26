تسجيل الدخول
» » السعودية.. رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة

السعودية.. رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
السعودية.. رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، رفع حظر التجول جزئيا في كل مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، والإبقاء على حظر التجول طوال الأربع والعشرين ساعة في مكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، صدر أمر من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقا الرياض.

اقرأ أيضا...

كما أعلنت المملكة السماح بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية للعمل خلال الفترة من 29 أبريل/نيسان وحتى 13 مايو/آيار، واستمرار منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما.

كما وجه الملك سلمان أن تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية، كما حث القرار المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

يشار إلى أن الملك سلمان أمر بفرض حظر التجول لمدة 21 يوما من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا ابتداء من 23 مارس/آذار الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع العدد الإجمالي إلى 16299 إصابة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي إن 115 من الإصابات تعد من الحالات الحرجة، مشيرا إلى حدوث 166 حالة تعافي ليصل إجمالي المتعافين إلى 2215 حالة.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380719

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.