سوريا تكشف عن موعد فتح الحدود البرية مع لبنان

كل الوطن- متابعات : أغلقت السلطات السورية جميع المعابرالبرية مع لبنان حتى بالنسبة للمواطنين السوريين، وذلك بعد إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سوريا.

وكشفت وكالة “النشرة” اللبنانية نقلا عن مصدرها أن سوريا تعتزم إعادة فتح الحدود مع ​لبنان​ نهاية ​شهر رمضان​ وذلك في إطار التخفيف من الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء فيروس ​كورونا​.

وأكد ​محافظ​ ​ريف دمشق​ ​علاء إبراهيم​ قرب رفع العزل عن منطقة ​السيدة زينب​ بريف دمشق بعد الانتهاء من إجراء المسحات من قبل ​وزارة الصحة​ السورية، والتي تجاوز عددها 800 مسحة حيث جاءت أكثر نتائج المسحات في السيدة زينب سلبية لافتا إلى أن الإصابات التي ظهرت كانت بمحيط المنطقة.

وأشار المحافظ إلى أن العاصمة استقبلت القادمين من لبنان والذين وصل عددهم إلى حوالي 700 شخص موضحا أنه تم تطبيق عليهم حاليا الحجر الصحي في ​الدوير​، لمدة 14 يوما. وأكد أن رفع العزل عن منطقة منين في ريف دمشق جاء بعد التأكد من عدم وجود إصابات في المنطقة التي تم عزلها لمدة 25 يوما وعاد الوضع إلى طبيعته.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من لبنان بمن فيهم المواطنين السوريين اعتبارا من منتصف ليل غد الاثنين بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، “تماشيا مع الجهود والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والرامية لمواجهة “فيروس كورونا”، تعلن وزارة الداخلية عن إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من الجمهورية اللبنانية بما فيهم المواطنين السوريين وذلك اعتبارا من منتصف ليل 23/3/2020 وحتى إشعار آخر”.