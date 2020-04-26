بعد تصريحه المثير للجدل حول المعقمات.. ترامب يبتعد عن الأضواء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مؤتمراته الصحافية حول كورونا لا تستحق بأن يسخر لها الوقت، بعد يومين على الجدل الذي أثاره إثر اقتراحه حقن الجسم بمواد معقمة لمكافحة “كوفيد-19”.

وكتب ترامب على “تويتر”: “ما النفع من عقد مؤتمرات صحافية في البيت الأبيض حين يكون كل ما تقوم به وسائل الإعلام الموجهة هو طرح أسئلة عدائية، وترفض لاحقا نقل الوقائع بدقة”.

وتابع “يسجلون متابعة قياسية من الجمهور، ولا يحصل الشعب الأمريكي سوى على أخبار كاذبة. الأمر لا يستحق العناء ولا إضاعة الوقت!”.

وكان رئيس الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا من وباء “كوفيد-19” مع أكثر من 53 ألف وفاة، أثار الخميس استغرابا خلال أحد مؤتمراته الصحافية، بعد أن قال “أرى أن المعقمات تقضي على فيروس كورونا في دقيقة. دقيقة واحدة. هل من طريقة للقيام بشيء مماثل مع حقنة في الجسم؟”.

إلا أنه حاول التقليل من شأن تصريحاته، وأكد الجمعة أنه كان يتحدث “بسخرية” عن هذه المسألة.

المصدر: “أ ف ب”