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نحو 2.5 ألف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 ثانيةآخر تحديث : منذ 51 ثانية
نحو 2.5 ألف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات إحصائية أن الولايات المتحدة شهدت خلال اليوم الأخير نحو 2.5 ألف وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأفادت وكالة “فرانس برس” اليوم الأحد، استنادا إلى بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الوباء، بأن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفعت خلال هذه الفترة بـ2494 وفاة جديدة وبلغت 53511.

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وشهدت هذه الأرقام ارتفاعا جديدا منذ ذلك الحين، وبلغت حتى الآن 53934 وفاة، وسجلت في البلاد حتى الآن 939249 إصابة مؤكدة بالفيروس على الأقل.

المصدر: أ ف ب + RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380756

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