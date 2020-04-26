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هجمات بالقنابل على مصارف في لبنان (فيديو وصور)

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 57 ثانيةآخر تحديث : منذ 57 ثانية
هجمات بالقنابل على مصارف في لبنان (فيديو وصور)

كل الوطن- صحف لبنانية: تعرض عدد من المصارف في لبنان لهجمات بالقنابل، لم تسفر عن وقوع ضحايا، لكنها أحدثت أضرارا بالغة بمقراتها، وذلك على خلفية الأزمة المالية المستفحلة، وامتناع البنوك عن تسديد الإيداعات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380758

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