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وكالة المسجد النبوي تدرس تنظيم أعداد وصفوف المصلين بما يحقق سلامتهم

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 ثانيةآخر تحديث : منذ 52 ثانية
وكالة المسجد النبوي تدرس تنظيم أعداد وصفوف المصلين بما يحقق سلامتهم

كل الوطن – الرياض

وقف الوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي ميدانيا مع رئيس الفريق الطبي بالحرم الشريف لتدارس تنظيم المصلين والمرافقين للجنائز بما يحقق الإجراءات الاحترازية وكافة التدابير الوقائية ، وحرصًا على سلامة المصلين من خلال تباعد الصفوف والمسافة بين المصلين والتحرك فرادى وليس على شكل مجموعات وتعقيم اليدين ولبس القفازات والكمامات والمرور على جهاز الفحص بالكاميرا الحرارية مع تحديد نطاق الأعداد بحيث لا تمثل خطرًا على سلامتهم.

وأكد الأيوبي أن الوكالة حريصة على تحقيق كل الإجراءات الاحترازية وكافة التدابير الوقائية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380766

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