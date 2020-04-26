كل الوطن- متابعة : أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل (1223) إصابة جديدة اليوم الأحد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 17522حالة، وعدد الحالات النشطة 15026 حالة منها 115 في حالة حرجة.

وأشار إلى تعافي 142 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 2357، و تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 139 حالة، منوهاً إلى أن 15٪ من حالات اليوم تعود لسعوديين، و 85٪ لغير سعوديين.

وأوضح د. العبدالعالي أن المسح والتقصي الذي تم بالمملكة أدى إلى رصد ومعرفة بؤر الانتشار والتفشي لفايروس كورونا ويجب علينا الالتزام دائماً بالتعليمات ويبقى الدور علينا الآن لتجاوز هذه الجائحة، مؤكداً على أن خطوة رفع المنع الكلي تأتي ، بعد مراجعة كافة الأمور الصحية وغيرها، ومعرفة بؤر انتشار فيروس #كورونا إضافة إلى الالتزام الكبير لدى الجميع” نرجو البقاء على الالتزام الكبير، والحرص على البقاء بعيدًا عن الإصابة ونقل العدوى، فالمرحلة القادمة مهمة، والفيروس مازال موجود، وكل من يدخل في مخالطة ولا يلتزم بالتباعد الاجتماعي فهو عرضة للإصابة بـالفيروس”.