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وزير الصحة يغرد حول انتهاء جائحة كورونا في لبنان!

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-26T16:17:23+03:00
2020-04-26T16:19:12+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
وزير الصحة يغرد حول انتهاء جائحة كورونا في لبنان!

غرد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، على حسابه عبر “تويتر”، نافيا المعلومات التي تحدثت عن انتهاء جائحة فيروس كورونا في البلاد، مؤكدا أن وزارته تسير على الطريق الصحيح في هذا المجال.

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وقال في تغريدته: “بعض الدراسات الجامعية تشير إلى انتهاء جائحة كورونا في لبنان… هذه دراسات بيانية غير دقيقة وليست مرجعية، نسلك الطريق الصحيح المنضبط بدقة وحذر شديدين، نلتزم جميعا بضوابط التعبئة العامة مع بدء سريان مسار العودة الآمنة إن شاء الله”.

وعادت الاحتجاجات المطلبية إلى لبنان، في وقت سجلت فيه وزارة الصحة يوم الخميس، إصابات جديدة أقل بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380775

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