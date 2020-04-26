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الإمارات : إصابات فيروس كورونا تتخطى الـ10 آلاف

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
الإمارات : إصابات فيروس كورونا تتخطى الـ10 آلاف

كل الوطن- وكالات- الامارات: أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، الكشف عن 536 حالة إصابة جديدة بفيروس “كوفيد-19″، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 10349 حالة.

كما تم تسجيل 5 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، من تداعيات الإصابة بالفيروس، وأصبح إجمالي عدد الوفيات في الدولة 76 حالة.

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وتم تسجيل 91 حالة شفاء جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض، وبلغ مجموعها 1978 حالة.

​وأكدت الوزارة أنه تم إجراء أكثر من 35 ألف فحص ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات.

وبحسب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، فقد تجاوز عدد الفحوصات للأفراد على فيروس “كورونا” المليون فحصا، لافتا إلى أن بلاده تتعامل مع الأزمة بشكل ممنهج وفعال.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380786

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