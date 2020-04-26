فلسطين ترد على تصريحات بومبيو بشأن ضم الضفة الغربية

وصرحت الخارجية في بيان وصل “سبوتنيك” “أن تصريح بومبيو يعتبر إمعانا أمريكيا في الانقلاب على مرتكزات النظام الدولي، والاستهتار بمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين”.

واستدركت: “بالرغم من محاولة بومبيو التخفيف من عدوانية موقفه عندما أشار إلى أن أمريكا ستبلغ موقفها إلى إسرائيل بهذا الشأن بقنوات خاصة، إلا أن هذا التلاعب بالكلمات لن يخفي حقيقة الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال الإسرائيلي، وما تسمى “صفقة القرن” الدليل على ذلك”.

وأضافت: “أن تصريحات بومبيو تندرج في إطار محاولة الإدارة الأمريكية استبدال نهج السلام والمفاوضات بسياسة الإملاءات والابتزاز وعرض العضلات وفرض الحلول بالقوة ومن جانب واحد، وهو ما يجب أن يشكل استفزازا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين”.