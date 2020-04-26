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“السلام عليكم”… الأمير تشارلز يوجه رسالة إلى الأطباء المسلمين… فيديو

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : منذ 6 ثواني
“السلام عليكم”… الأمير تشارلز يوجه رسالة إلى الأطباء المسلمين… فيديو

كل الوطن- ديلى ميل : وجه الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، رسالة احترام إلى العاملين المسلمين في القطاع الصحي البريطاني من أطباء ومساعدين الذين قدموا حياتهم في مواجهة فيروس كورونا.

ونشر موقع “ديلي ميل”، الفيديو حيث يبدأ الأمير رسالته بجملة “السلام عليكم”.

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ويظهر فيه الأمير تشارلز وهو يوجه أيضا تحية دعم إلى الجالية المسلمة في بريطانيا معتبرا أن الأمور كان يجب أن تكون أفضل من ذلك لولا فيروس كورونا.

ووجه الأمير تشارلز احترامه لعمال الصحة في بريطانيا (NHS) المسلمين الذين فقدوا أرواحهم في خط المواجهة لوباء كورونا.

يشار إلى أن أمجد الحوراني وعبد المبود شودري من بين الأطباء المسلمين البريطانيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين فقدوا حياتهم في المعركة ضد الفيروس التاجي.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380793

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