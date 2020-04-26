السلطات الجزائرية تنذر قناة تلفزيونية “سخرت من الفقراء وأهانت المرأة”

وجهت “هيئة ضبط السمعي البصري” الجزائرية إنذارا لقناة “نوميديا تي في”، بعد عرضها برنامج مقالب، اعتبر المغردون أنه “يسخر من الفقراء ويهين المرأة”.

وقالت الهيئة إن برنامج “أنا وراجلي” الذي بثته القناة أول أمس الجمعة تضمن “مخالفات جسيمة مست بقواعد المهنة وأخلاقياتها وأخلت بمبادئ وقواعد النظام العام”.

وأضافت أنه “انطلاقا من سهر سلطة ضبط السمعي البصري على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري للقوانين والتنظيمات سارية المفعول، وبعد متابعتنا حلقة برنامج الكاميرا الخفية بعنوان “أنا وراجلي” الذي بثته القناة الخاصة نوميديا TV يوم 24 أبريل، وبعد اطلاعنا على ردود فعل المواطنين عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، وأيضا ردود الصحافة الوطنية على ما تضمنه هذا البرنامج، فإن السلطة توجه إنذارا لقناة نوميديا TV بعدم تكرار مثل هذه الأنواع من البرامج والالتزام الفوري بذلك وتحتفظ السلطة باتخاذ إجراءات أخرى في حالة تماديها في ذلك”.

وقال مغردون إن البرنامج المذكور استضاف مواطنا فقيرا عرضت عليه “زوجة”، قبل مصارحته بأن الأمر لا يعدو أن يكون مقلبا، ما أثار ردود فعل متباينة وسط الجزائريين.

المصدر: RT + واج