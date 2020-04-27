دراسة تتوقع تواريخ انتهاء جائحة كورونا في بلدان عربية وغربية

توقعت دراسة أعدتها جامعة من سنغافورة توقيت انتهاء أزمة جائحة كورونا في العديد من دول العالم، والتي أدت حتى الآن لإصابة أكثر من 2.8 مليون شخص ووفاة نحو 198 ألفا آخرين.

واعتمدت الدراسة، التي نشرتها جامعة سنغافورة للتكنلوجيا والتصميم الجمعة، على البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات ودورة حياة الفيروس في تلك البلدان.

لم تتناول جميع دول العالم، بل أخذت عينات من دول معينة بعضها عانت كثيرا من تفشي الوباء كالولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وإيران.

Singapore University of Technology & Design (SUTD) has provided some graphs📈📉 utilizing data driven estimations of end dates for #Covid_19

Graph for some of the countries showing end dates below. https://t.co/Rk8CmUiYNp pic.twitter.com/0YpeeM3RVd

— Worldometer (@WorldOMeter) April 24, 2020

تظهر نتائج الدراسة أن أزمة كورونا ستنتهي في معظم الدول العربية المشمولة خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، عدا الأردن ولبنان التي تقول النتائج إنهما أولى دولتين عربيتين انتهت فيهما جائحة كورونا وذلك في 19 و22 من هذا الشهر.

وتضيف أن جائحة كورونا ستنتهي في مصر في 20 مايو، وفي السودان في الرباع من الشهر ذاته، وفي السعودية ستصل لذروتها في الأول من مايو على أن تنتهي مطلع يونيو.

Singapore University of Technology & Design (SUTD) has provided some graphs📈📉 utilizing data driven estimations of end dates for #Covid_19

Graph for some of the countries showing end dates below. #RamadanMubarak #tariqjamil #ramadankareem #Trump pic.twitter.com/1pON7yuLEY

— COVID-19 Updates (@pakistancovid_) April 24, 2020

وفي الإمارات تقول الدراسة إن الجائحة في 15 مايو، والكويت في 29 مايو، والبحرين في الثالث من يونيو، وقطر في الثالث من يوليو.



اعتمدت الدراسة على البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات ودورة حياة فيروس كورونا في تلك البلدان

أما في باقي دول العالم فتتوقع الدراسة أن تنتهي أزمة الوباء في إيران في 10 مايو، وفي تركيا في 15 من مايو، وفي إيطاليا في الرابع من مايو، وبريطانيا في التاسع من مايو، وفي اسبانيا في مطلع الشهر ذاته، وفرنسا في الثالث من مايو.

في ألمانيا تقول الدراسة إن الجائحة ستنتهي في 30 من هذا الشهر، وفي الولايات المتحدة في 9 مايو، وكندا في 16 مايو.