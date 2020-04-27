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د. عبدالمجيد الجلاَّل: المجلس الانتقالي الجنوبي أداة هدم لمشروع اليمن الاتحادي!

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-27T13:13:59+03:00
2020-04-27T13:23:21+03:00
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 دقائقآخر تحديث : منذ 10 دقائق
د. عبدالمجيد الجلاَّل: المجلس الانتقالي الجنوبي أداة هدم لمشروع اليمن الاتحادي!

ماذا يجري في العاصمة الاقتصادية لجمهورية اليمن !

عدن ، تدفع اليوم ، ثمناً باهضاً ، لاستمرار الصراع المرير بين المجلس الانتقالي الجنوبي ، وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي ، ما جعلها ، محرومة تماماً ، من مشاريع البنية التحتية ، والخدمية ، وسواها .

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لو جرى تنفيذ اتفاق الرياض ، لربما أمكن التخفيف نسبياً من أثر السيول والفيضانات الأخيرة ، التي أصابت عدن والعدنيين ، وخلّفت قتلى وجرحى ودمار وخراب ديار !

بحكم سلطة الأمر الواقع ، يتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي ، المسؤولية الكاملة، عن كل مآسي ، ومآزق عدن ، بفشله أولاً في إدارة المنظومة الخدمية في عدن ، وباستمراره ثانياً في عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض ، وبانتهاجه ثالثاً لسياسات استفزازية، وتصادمية مع حكومة الشرعية ، ومنعها من ممارسة وظائفها التنموية والخدمية في العاصمة عدن ، وكانت نتائج كل ذلك كارثية ، على مشاريع البنية التحتية والخدمية ، الضرورية ، لهذه المدينة المنكوبة.

لذا ، كان من المستغرب جداً ، التصريحات المستفزة الصادرة من قياداتٍ ، في المجلس الانتقالي الجنوبي ، بتحميل حكومة الرئيس هادي ، مسؤولية ما يحدث في عدن !

كيف تتحمل حكومة هادي المسؤولية ، والانتقالي مستمرٌ في عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض ، برفض دمج القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية ، ومنها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ، في وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة الرئيس هادي، وبرفض عودة الرئيس هادي ، ورئيس الحكومة ، والوزراء ، إلى عدن ، بما يسمح ، بتفعيل مؤسسات الدولة السيادية ، والخدمية ، لتقديم المساندة الضرورية ، والأساسية ، للمواطنين . والأهم استمرار المجلس الانتقالي في ارتكاب الكثير من التصرفات الاستفزازية المؤججة للنزاع ، والكراهية ، في عدن، وشبوة ، وسقطرى ، وسواها من المحافظات الجنوبية.

الانتقالي لا يهتم كثيراً بوحدة اليمن ، وتآخيه ، ويصر على تنفيذ أجندة لا تستهدف سوى تمزيق اليمن ، وتحويله إلى بؤرٍ متصارعة متنافسة ، تحت قيادة ميليشيات مسلحة خارج إطار الدولة !

خلاصة القول على التحالف العربي العمل بوتيرة متسارعة ، لإجبار الانتقالي إلى العودة إلى المسار الصحيح ، بتنفيذ اتفاق الرياض ، ومنع ميليشياته من ممارسة النهب والسلب ، وإرهاب سكان عدن ، وإسكات كل صوت معارض لتوجهات الانتقالي ، وأجندته !

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380830

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