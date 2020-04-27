كل الوطن- الرياض -متابعات:كد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- برفع منع التجول الجزئي في كافة المناطق باستثناء مكة المكرمة وعدد من الأحياء المعلن عنها سابقاً جاء نتيجة نجاح الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المعنية بمواجهة وباء كورونا في رصد وتحديد مواقع وبؤر الانتشار في المملكة عبر إجراءات عديدة تمت في المسح والتقصي وتوفير شبكة من الخدمات الصحية والعلاجية في كافة مناطق المملكة مكنت من تقديم أعلى مستوى من العلاجات للمصابين وتقليل نسبة الوفيات ولله الحمد.

«الصحة»: رصدنا بؤرة الانتشار والالتزام يكسر انتشار الفيروس

وكشف د. العبدالعالي ارتفاع نسبة الالتزام المجتمعي مشيراً إلى انخفاض حركة التسوق والترفيه إلى 77 %، وانخفاض الحركة للتموين والصيدليات لـ45 %، وانخفاض الحركة للعمل 48 %، وارتفاع الحركة في المناطق السكنية 24 %. وأضاف د. العبدالعالي الرفع الجزئي لمنع التجول يحتم علينا جميعاً مواطنين ومقيمين استمرار الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والتي تؤكد على أهمية المباعدة الاجتماعية والبعد عن التجمعات والاكتفاء بالتواصل عن بعد والبقاء في المنازل وكذلك أخذ مسافة كافية بين الأفراد في المنزل الواحد والمحافظة على سلوكيات النظافة العامة والنظافة الشخصية وتحمل كل فرد في المجتمع مسؤوليته في التصدي والمساهمة في كسر انتشار الفيروس لافتاً إلى أن رفع منع التجول مرتبط بالتقييمات التي تتم وفق طرق علمية ويمكن اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية أو رفع منع التجول الكلي وفقاً لحالة التقييم التي تتم بشكل مستمر.

وأشار د. العبدالعالي إلى أن تعليمات الالتزام تتأكد أكثر لدى فئات كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن تسجيل 1223 حالة جديدة في المملكة منها 15 % لسعوديين و85 % لغير السعوديين ليبلغ عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) 17522 حالة منها 15026 حالة نشطة جميعها بصحة جيدة باستثناء 115 حالة في العناية الحرجة مشيراً إلى تسجيل 142 حالة تعافٍ لتبلغ حالات التعافي 2357 حالة فيما تم تسجيل ثلاث وفيات جديدة ليبلغ عدد حالات الوفاة 139 حالة. مشيراً إلى أن الوفيات الجديدة كانت لمواطن في الهفوف ومقيمين في جدة ومكة المكرمة.

وبين د. العبدالعالي أن إجمالي الحالات المصابة حول العالم بلغ أكثر من 2.9 مليون حالة وبلغت حالات الوفيات أكثر من 203 آلاف حالة فيما بلغت حالات الشفاء أكثر من 827 ألف حالة.

وأكد د. العبدالعالي على أهمية إجراء التقييم الذاتي اليومي عبر تطبيق موعد والاستفادة من مركز الاتصال الموحد والخدمات الصحية عن بعد.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب على الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عنها واستمرار منع التنقل بين كافة مناطق المملكة والخروج منها والدخول إليها إضافة لاستمرار منع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والدمام والظهران والهفوف ومحافظات جدة والطائف والقطيف والخبر وصامطة والداير واستمرار تعليق الحضور في جميع الجهات الحكومية عدا المستثناة واستمرار تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية إلا في الحالات الاستثنائية حتى إشعار آخر، واستمرار تعليق حافلات النقل سيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر واستمرار منع التجمعات لأغراض اجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص مثل مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ومنع التجمع، مؤكداً على أهمية التقيد بتعليمات المباعدة الاجتماعية

وقال المقدم الشلهوب الجهات الأمنية والعسكرية ستستمر في رصد مخالفات منع التجول وتطبيق العقوبات بحق المخالفين في أوقات المنع

ودعا جميع المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات الداخلية عبر منصة أبشر مشيراً إلى أن المنصة قدمت خدمات لأكثر من 15 مليون مستفيد في أكثر من 200 خدمة داعياً لعدم الانسياق خلف ما يثار في منصات التواصل الاجتماعي.

وقال إن عودة الحياة لطبيعتها تستلزم استمرار التزام الجميع بالتعليمات والالتزام بالإجراءات الوقائية حتى تزول الجائحة. وأكد المقدم الشلهوب في رده على سؤال «الرياض» على منع التجمعات في الاستراحات في أوقات السماح بالتجول ووقت منع التجول وقال نؤكد بأن التجمعات غير مقبولة وغير مسموح بها نهائياً مع التقيد بالتباعد الاجتماعي داعياً جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجمعات سواء في الاستراحات أو داخل المنازل لافتاً إلى أن جميع القرارات السابقة التي صدرت من الجهات المعنية مستمرة حتى صدور قرارات ترفعها.

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