نانسى بيلوسي تعقد مهمة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة

كل الوطن- وكالات : لم يحمل موقف نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، من الانتخابات الرئاسية المقبلة أي مفاجآت، بإعلان دعمها للمرشح الديموقراطي جو بايدن، المنافس الأول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنه قادر على قيادة الولايات المتحدة للخروج من أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقالت بيلوسي: “في الوقت الذي نواجه فيه الفيروس التاجي، كان جو صوت العقل والمرونة، حيث أنه شرح مسارا واضحا لإخراجنا من هذه الأزمة”، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وأشار أيضا إلى تجربة بايدن الناجحة في المساعدة على اعتماد قانون الرعاية بأسعار معقولة وتنفيذ قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي بعد أزمة عام 2009.

وأضافت بيلوسي تأييدها لموجة الدعم الكبيرة التي يتلقاها بايدن بعد إعلان دعمه من قبل الرئيس السابق باراك أوباما، ونائب الرئيس السابق آل جور، والنائب بيرني ساندرز والنائبة إليزابيث وارن.

وقالت بيلوسي: “عندما واجهت أمتنا الركود العظيم، كان جو بايدن هو يشرف على تنفيذ قانون الانتعاش، مما ساعد على خلق الملايين من الوظائف“.

وأضافت بيلوسي: “أنا فخورة بتأييد جو بايدن لمنصب الرئاسة، زعيم يجسد الأمل والشجاعة والقيم والأصالة والنزاهة”.

ويواجه ترامب انتقادات واسعة من منافسيه الديمقراطيين بشأن إدارته لأزمة فيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتهم جو بايدن، المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية المقبلة، ونانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين ورئيسة مجلس النواب.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 950 ألف مصاب وأكثر من 55 ألف حالة وفاة.