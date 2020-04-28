ويركز عمل الدوريات على التوعية والتوجيه في المجمعات التجارية والأماكن العامة والأسواق، والتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية في الميدان.

وكانت الرئاسة العامة قد أطلقت عدداً من المبادرات خلال الفترة الماضية ومنها حملة (وليسعك بيتك) وهي حملة توعوية أطلقتها الرئاسة العامة تستهدف التوعية بأهمية الجلوس في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة استجابة للتوجيهات التي تطالب بها الجهات الصحية المختصة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وذلك مساهمة من الرئاسة العامة في هذا الواجب الشرعي والوطني.

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