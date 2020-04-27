كورونا.. ارتفاع حصيلة الضحايا في 4 دول عربية

20 وفاة في مصر، و 9 بالصومال، و7 بالجزائر، إضافة لتسجيل إصابتين بالأردن، وفق بيانات رسمية

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، مساء الإثنين، في 4 دول عربية، إثر تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

ففي مصر، قالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت 20 حالة وفاة بالفيروس وإصابة 248، في أكبر حصيلة يومية للإصابات في البلاد.

وأوضحت أن إجمالي ضحايا كورونا بلغ 4782 إصابة منهم 337 وفاة و1236 حالة شفاء.

وفي سياق متصل، أعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين في مصر، عمرو بدر، عبر “فيسبوك”، وفاة الصحفي محمود رياض جراء إصابته بكورونا.

وقال بدر، إن “رياض أول شهداء فيروس كورونا من الصحفيين في مصر”.

من جانبها، أعلنت الصحة الصومالية، في بيان، تسجيل 9 وفيات جديدة جراء إصابتهم بالوباء.

وبهذه الحالات يرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في الصومال إلى 32، من أصل 436 إصابة منها 10 حالات شفاء، بحسب الوزارة.

على ذات الصعيد، سجلت وزارة الصحة الجزائرية 7 وفيات بكورونا، ما رفع الحصيلة إلى 432.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة التابعة للوزارة، جمال فورار، في مؤتمر صحفي، إنه “تم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تسجيل 7 وفيات، و135 إصابة بالفيروس”.

وأشار فورار أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3517.

كما لفت إلى ارتفاع أعداد المتعافين من الفيروس إلى 1558 بعد تسجيل 50 حالة شفاء جديدة.

وفي الأردن، أفاد وزير الصحة، سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي، بتسجيل إصابتين بكورونا، ما رفع الإجمالي إلى 449 إصابة.

وأشار جابر إلى رصد 5 حالات شفاء جديدة، لتبلغ أعداد المتعافين 345، فيما توقفت أعداد الوفيات عند 7.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس 3 ملايين حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 208 آلاف، فيما تعافى أكثر من 889 ألفا، وفق موقع “وورلد ميتر” المتخصص برصد ضحايا الفيروس

المصدر: الاناضول