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ضبط تشكيلٍ عصابي تورط بارتكاب جرائم سرقة المركبات والتهديد بالسلاح الناري

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
ضبط تشكيلٍ عصابي تورط بارتكاب جرائم سرقة المركبات والتهديد بالسلاح الناري

كل الوطن – الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من خمسة أشخاص ( أربعة مواطنين ويمني، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، تورطوا بارتكاب جرائم سرقة المركبات والتهديد بالسلاح الناري، وضبط بحوزتهم 7 مركبات معمم عن سرقتها وسلاحين (مسدس وبندقية) ، وقد أقرّوا بسرقة (20) مركبة، وتم استرداد جميع المركبات المسروقة ، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380899

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