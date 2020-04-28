ترامب يقول إنه يعلم بحال الزعيم الكوري الشمالي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، إنه يعلم بحال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ويأمل أن يكون بخير، وذلك بعد أيام من تكهنات بشأن الحالة الصحية لكيم.

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وأجاب ترامب ردا على سؤال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن حالة كيم: “لا يمكنني أن أحدثكم بالضبط”.

وتابع قائلا: “نعم، لدي فكرة جيدة جدا لكن لا يمكنني أن أتحدث في الأمر الآن، أتمنى فقط أن يكون بخير”.

ونشرت بيونغ يانغ، الاثنين، خبرا جديدا حول زعيم كوريا الشمالية في ظل التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تدهور حالته الصحية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن، كيم جونغ أون بعث اليوم الاثنين برسالة تهنئة إلى رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بمناسبة العيد الوطني في بلاده.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الخارجية الصينية، أنه لا توجد لدى بلاده معلومات عن الوضع الصحي لكيم جونغ أون، وتساءل “من أي مصادر يأخذ الصحفيون معلوماتهم عن تدهور صحته؟!”.

وقال جينغ شوانغ في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إنه يستطيع فقط تأكيد التفاعل الثنائي بين بكين وبيونغ يانغ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا المسؤولون في كوريا الجنوبية إلى توخي الحذر بشأن التقارير التي تتحدث عن احتمال أن يكون الزعيم الكوري الشمالي مريضا، مشددين على أنهم لم يرصدوا أي تحركات غير عادية في كوريا الشمالية.

المصدر: رويترز + وكالات