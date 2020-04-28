بالفيديو.. المخرج عامر الحمود يرد على تصريحات السدحان: طاش ماطاش ملك لي ولا يمكن عرضه إلا بموافقتي

كل الوطن – متابعات

رد المخرج عامر الحمود، مدير جمعية الثقافة والفنون بالرياض، على تصريحات الفنان عبدالله السدحان بشأن فكرة مسلسل ” طاش ما طاش” .

وقال الفنان عبدالله السدحان خلال مداخلة له في برنامج ” يا هلا “:” أن مسلسل “طاش طاش” هو ملك لجهاز التلفزيون السعودي ليس ملك لعبدالله أو ناصر القصبي أو غيره”.

https://twitter.com/YaHalaShow/status/1254866097297375234

ورد الحمود على كلام السدحان خلال مداخلة له قائلا: أن مسلسل” طاش ماطاش فكرة عامر الحمود وهذا ما أثبته القضاء فالبتالي القول أن العمل ملك للتلفزيون ليس صحيح.”

وأوضح أن: ” الموسم الأول والثاني ملك شركته “، لافتا إلى أن باقي أجزاء المسلسل تمت بدون أذنه وحكم له القضاء بالتعويض”.

وأشار إلى أنه لم يستطع استكمال فكرة ” طاش ما طاش ” بسبب سفره مع أولاده خارج المملكة ثم تغيير وزير الإعلام وطلب استكمال المسلسل.

وأضاف أن التعويض الذي حصل عليه بلغ قيمته مليون ومائة ألف بقرار من المحكمة، لافتا إلى أن” طاش ماطاش الأصلي في 2006 كان مجرد عناد “.

مشيرا إلى أنه يمتلك الآن طاش طاش بشكل نهائي ولا يحق لأحد أن يعرض المسلسل إلا بموافقته.