مصر: مطالبة بإيداع الفنان رامز جلال مستشفى الأمراض العقلية

نائب برلماني طالب بإيقاف بث برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” مطالبا إيداع مقدمه الفنان رامز جلال مستشفى الأمراض العقلية

طالبت مستشفى الأمراض العقلية بمصر (حكومية)، ونائب مصري مثير للجدل، بإيقاف برنامج مقالب معروف، وسط مطالبة من الأخير بإيداع مقدمه الفنان رامز جلال المستشفى ذاتها.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الفنان المصري رامز جلال، حول برنامجه “رامز مجنون رسمي” الذي يبث يوميا من أول شهر رمضان، عبر فضائية خاصة، وسط انتقادات واسعة بمنصات التواصل.

غير أن حساب الفنان المصري الموثق عبر “تويتر” يحمل يوميا مئات الإشادات بالبرنامج وبالضيوف، معتبرين إياه أفضل برنامج مقالب ساخر هذا العام، ويثير الفرحة بين متابعيه.

وقالت مستشفى الصحة النفسية بمصر التابعة لوزارة الصحة، في بيان اليوم، إنها طالبت النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي) بتحقيق عاجل وتدخل فوري لوقف عرض البرنامج.

وأوضحت أن “البرنامج يسيئ للمجتمع المصري والصحة النفسية له، ويحمل الكثير من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف والتلذذ بآلامهم”.

وتقوم فكرة البرنامج هذا العام على استضافة مذيعة معروفة لأحد المشاهير، وتقيده في مقعد مرتبط بوصلات كهربائية، تقول الإعلامية إنه مصمم لكشف الحقيقة، قبل أن يظهر رامز بطريقة مرعبة، ويبدأ في مساوماته وتعذيب الضيوف بطرق سادية، وفق متابعين.

وأضافت المستشفى: “اسم البرنامج رامز مجنون رسمي يزيد من وصمة المرض النفسي، ويسيء للمرضى”.

فيما أرسل النائب المصري، مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، إنذارا لوزارة الداخلية للقبض على رامز جلال، وبلاغا للنائب العام للتحقيق معه.

وأشار في بيان مساء الاثنين، إنه “تقدم بطلب إلى وزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى”.

وأكد أن جلال “يرتكب عن عمد أفعال (لم يوضحها) تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون”.

ويُبث برنامج “رامز مجنون رسمي” عقب صلاة المغرب، أي أنه أول وجبة متلفزة على إفطار المصريين ودول عربية أخرى، وقُدر عدد مشاهدات النسخ الماضية في السنوات الأخيرة بعشرات الملايين، وهذا العام حصد المقطع الترويجي للبرنامج أكثر من 26 مليونًا في يومين.

وانطلق رامز في برامج المقالب الساخرة من فئة “الكاميرا الخفية” عام 2011، مقدمًا 9 نسخ، تحمل عادة الاسم الأول له، مثل: رامز قلب الأسد، رامز في الشلال، ورامز عنخ آمون، قبل أن يظهر بشخصيته الحقيقية في نسخته العاشرة هذا العام، بعنوان “رامز مجنون رسمي”.

الأناضول