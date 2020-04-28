الكشف عن قيمة تكلفة علاج الفرد المصاب بكورونا في السعودية

كل الوطن – متابعات

كشفت مصادر أن تكلفة علاج المصابين بفيروس كورونا COVID-19 تقدر بأكثر من 6 مليارات ريال حتى الآن.

وبينت المصادر بحسب »الوطن» أن القيمة الأساسية لعلاج الفرد الواحد تبلغ نحو 330 ألف ريال، فيما بلغ عدد المصابين حاليا 16280، بخلاف 2531 حالة تم شفاؤها.

وأشارت المصادر إلى أن عدد المصابين غير السعوديين فاقت تكلفتهم العلاجية أكثر من 80 % من قيمة التكاليف العلاجية.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن أمس، أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بلغت نسبة غير السعوديين بينهم 84 %، بينما بلغت نسبة السعوديين 16 %، ليصل إجمالي ما تم تسجيله بالمملكة إلى 18811 حالة.