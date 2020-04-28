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الكشف عن قيمة تكلفة علاج الفرد المصاب بكورونا في السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
الكشف عن قيمة تكلفة علاج الفرد المصاب بكورونا في السعودية

كل الوطن – متابعات

كشفت مصادر أن تكلفة علاج المصابين بفيروس كورونا COVID-19 تقدر بأكثر من 6 مليارات ريال حتى الآن.

وبينت المصادر بحسب »الوطن» أن القيمة الأساسية لعلاج الفرد الواحد تبلغ نحو 330 ألف ريال، فيما بلغ عدد المصابين حاليا 16280، بخلاف 2531 حالة تم شفاؤها.

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وأشارت المصادر إلى أن عدد المصابين غير السعوديين فاقت تكلفتهم العلاجية أكثر من 80 % من قيمة التكاليف العلاجية.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن أمس، أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بلغت نسبة غير السعوديين بينهم 84 %، بينما بلغت نسبة السعوديين 16 %، ليصل إجمالي ما تم تسجيله بالمملكة إلى 18811 حالة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380930

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