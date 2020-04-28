الرئيس المصري يعلن تمديد فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

كل الوطن- صحيفة الاهرام: أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين (الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، تمديد فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب صحيفة الأهرام الرسمية المصرية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 168 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من (الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل لعام 2020) والتي توافق (الحادية عشرة بتوقيت غرينتش مساء الاثنين 27 أبريل)، وحتى نهاية الـ 3 أشهر.

والقرار تم اتخاذه بعد مشوارة مجلس الوزراء، ونظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، ونشر في الجريدة الرسمية، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”.

وبحسب القرار، تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

ونصت المادة الثالثة بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وتنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

كانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل/نيسان 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلا وعشرات المصابين، ثم جرى تمديدها عدة مرات منذ ذلك الوقت.