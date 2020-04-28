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الكرملين: بوتين يعقد اليوم اجتماعا هاما بشأن مكافحة كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
الكرملين: بوتين يعقد اليوم اجتماعا هاما بشأن مكافحة كورونا

كل الوطن- ار تى قبل يومين من انتهاء فترة العزل الذاتي العام المفروض في روسيا منذ شهر لاحتواء فيروس كورونا، يعقد الرئيس فلاديمير بوتين اليوم اجتماعا مع كبار المسؤولين وسط توقعات بتمديد فترة العزل.

أفاد بذلك الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء، مضيفا أن الرئيس يعتزم إلقاء “كلمة موسعة” خلال هذا الاجتماع الافتراضي الذي سيجري بمشاركة رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية آنا بوبوفا وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين وعدد من المسؤولين الحكوميين وحكام الأقاليم الروسية الآخرين.

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ومن المتوقع بدء الاجتماع بين الثالثة والرابعة بعد ظهر اليوم بتوقيت موسكو.

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ورغم أن إجراءات العزل الذاتي أثبتت فعاليتها في احتواء تفشي الفيروس في روسيا، إلا أن البلاد لا تزال تمر بمرحلة صعبة في مواجهة الوباء، حيث سجلت اليوم رقما قياسيا في الإصابات والوفايات الجديدة الناجمة عن كورونا لترتفع الحصيلة إلى أكثر من 93 ألف إصابة و867 وفاة.

في حصيلة يومية قياسية.. روسيا تعلن تسجيل 72 وفاة و6411 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=380955

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