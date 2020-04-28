فيصل بن سلمان يُقر اجراءات تصحيح وضع مواقع المكتظة بالعمالة

كل الوطن – الرياض

أقر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة ، اجراءات لتصحيح وضع جميع المواقع المخالفة والمكتظة بالعمالة بموعد اقصاه نهاية الاسبوع القادم ، داخل نطاق الأحياء السكنية التي يقطنها (17,000) عامل ، جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع اجتماع اللجنة الرئيسية لدراسة أوضاع سكن العمالة الوافدة ، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة .

وعملت اللجنة على انهاء تكدس 1600 عامل خلال الاسبوع الماضي ، وحصر قرابة 800 سكن للعمالة في المدينة المنورة، واتخذت اجراءات فورية لمعالجة مشكلة اكتظاظ مواقع اسكان العمال في نحو (215 ) موقع داخل نطاق الأحياء السكنية ، من خلال اعادة تهيئة مواقع اسكانهم ، ونقل نحو 3000 عامل الى فنادق او مواقع اخرى تتوفر بها الاشتراطات النظامية ، وذلك بمتابعة 7 فرق ميدانية وأكثر من 100شخص يعملون على مدار الساعة لزيارة مساكن العمالة وتقييم وضع السكن .

‏تجدر الاشارة الى ان اللجان الميدانية شرعت بتطبيق الاجراءات التصحيحة لمساكن العمال من خلال 3 مراحل رئيسية تتضمن ، تقييم وضع السكن من الناحية الصحية والبيئية، وإجراء الكشف الظاهري على العمالة بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالإضافة إلى تجهيز مجموعة من فنادق المنطقة المركزية بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 شخص ، تشمل خدمات الإعاشة والنظافة وتوثيق البيانات ومتابعة وضعهم الصحي وذلك بهدف استضافتهم بشكل مؤقت الى حين تأهيل مقرات سكنهم او توفير سكن مناسب لهم من قبل ارباب العمل .

‏‎كما أقرت عدة اجراءات عاجلة بإلزام الشركات والمؤسسات التي لديها تعاقدات قائمة ومستقبلية مع الجهات الحكومية بالتقيد بالاشتراطات الخاصة بسكن العمالة وفق البنود المبرمة معهم ، إلى جانب بحث عدة اجراءات ملزمة لارباب العمل بتوفير السكن الصحي والملائم للعمالة الوافدة.

‏‎‏‎ من جهة اخرى ،اطلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة على آخر المستجدات في مشاريع إسكان العمالة النموذجي والجاري تنفيذها في 3 مواقع بالمدينة المنورة بطاقة استيعابية تصل الى اكثر من (7,000) عامل ، ويجري تنفيذها على مرحلتين ، تنتهي المرحلة الاولى منها خلال ثلاثة اشهر لتستوعب 3000 عامل ، في حين تنتهي المرحلة الثانية بعد ستة اشهر لتستوعب حوالي 4000 عامل.