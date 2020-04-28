فيصل بن سلمان يُقر اجراءات تصحيح وضع مواقع المكتظة بالعمالة

كل الوطن – الرياض
أقر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة ، اجراءات لتصحيح وضع جميع المواقع المخالفة والمكتظة بالعمالة بموعد اقصاه نهاية الاسبوع القادم ، داخل نطاق الأحياء السكنية التي يقطنها (17,000) عامل ، جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع اجتماع اللجنة الرئيسية لدراسة أوضاع سكن العمالة الوافدة ، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة .
وعملت اللجنة على انهاء تكدس 1600 عامل خلال الاسبوع الماضي ، وحصر قرابة 800 سكن للعمالة في المدينة المنورة، واتخذت اجراءات فورية لمعالجة مشكلة اكتظاظ مواقع اسكان العمال في نحو (215 ) موقع داخل نطاق الأحياء السكنية ، من خلال اعادة تهيئة مواقع اسكانهم ، ونقل نحو 3000 عامل الى فنادق او مواقع اخرى تتوفر بها الاشتراطات النظامية ، وذلك بمتابعة 7 فرق ميدانية وأكثر من 100شخص يعملون على مدار الساعة لزيارة مساكن العمالة وتقييم وضع السكن .
تجدر الاشارة الى ان اللجان الميدانية شرعت بتطبيق الاجراءات التصحيحة لمساكن العمال من خلال 3 مراحل رئيسية تتضمن ، تقييم وضع السكن من الناحية الصحية والبيئية، وإجراء الكشف الظاهري على العمالة بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالإضافة إلى تجهيز مجموعة من فنادق المنطقة المركزية بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 شخص ، تشمل خدمات الإعاشة والنظافة وتوثيق البيانات ومتابعة وضعهم الصحي وذلك بهدف استضافتهم بشكل مؤقت الى حين تأهيل مقرات سكنهم او توفير سكن مناسب لهم من قبل ارباب العمل .
كما أقرت عدة اجراءات عاجلة بإلزام الشركات والمؤسسات التي لديها تعاقدات قائمة ومستقبلية مع الجهات الحكومية بالتقيد بالاشتراطات الخاصة بسكن العمالة وفق البنود المبرمة معهم ، إلى جانب بحث عدة اجراءات ملزمة لارباب العمل بتوفير السكن الصحي والملائم للعمالة الوافدة.
من جهة اخرى ،اطلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة على آخر المستجدات في مشاريع إسكان العمالة النموذجي والجاري تنفيذها في 3 مواقع بالمدينة المنورة بطاقة استيعابية تصل الى اكثر من (7,000) عامل ، ويجري تنفيذها على مرحلتين ، تنتهي المرحلة الاولى منها خلال ثلاثة اشهر لتستوعب 3000 عامل ، في حين تنتهي المرحلة الثانية بعد ستة اشهر لتستوعب حوالي 4000 عامل.