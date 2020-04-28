متحدّث “الصحة السعودية” يؤكد أن عدد المتعافين في المملكة بلغ 2784

كل الوطن – الرياض

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الثلاثاء إجتماعها التاسع والستين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى إستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

وعقب الإجتماع أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (3000000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (896) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (211) آلف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العددالجديد من الحالات المؤكدة وهي (1266)

وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (327)، والمدينة المنورة (273) حالة، وجده (262) حالة، والرياض(171) حالة، و

والجبيل (58) حالة، والدمام (35) حالة، والطائف (32)حالة، وتبوك (29) حالة، والزلفي (18) حالة، وخليص (9) حالات، وبريدة(8)حالات، والخبر (7) حالات، والهفوف (5) حالات، والقطيف (4) حالات، ورأس تنورة (4) حالات، واضم (3) حالات، وينبع حالتان، وبيشة حالتان، والمجاردة حالتان، والدرعية حالتان، والجفر حالتان، وحالة واحدة في كل من حفر الباطن، والظهران، وبقيق، وساجر ،وادي الدواسر، وحائل، وسكاكا، وظلم، وابها، وخميس مشيط، وصبيا.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (20077) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (17141) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها ( 118) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1266) كان نسبة السعوديين منها 23٪، في حين كانت نسبة غير السعوديين 77٪، مشيرًا الى أن (841) من الحالات المعلنة اليوم كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 66٪من مجموع الحالات،

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (2784) حالة بإضافة (253) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات

(152)حالات، بإضافة 8 حالات وفيات جديدة، وهي (3) حالات لسعوديين، واحدة لسعودي في جدة يبلغ من العمر 58 عاما، وسعوديتان في مكة المكرمة تبلغان من العمر 50 عاما، و 103، و (5) حالات لغير سعوديين في مكة المكرمة وجدة تتراوح أعمارهم بين 40 و 60 عاما ومعظمهم يعانون من أمراض مزمنة.

وذكر العبدالعالي أنه في هذا الوقت من الجائحة تكثر الحالات في العالم سواءً من تظهر عليها الأعراض أو من تستلزم الرعاية الصحية أو من لم تظهر عليها الأعراض إلا بعد فترة، وهذا ما يحدث أيضاً هنا في المملكة والتي تشهد إرتفاعاً في الحالات يواجهه نصائح وتوصيات من المنظمات والمراكز الطبية العالمية والمراكز الوطنية لمكافحة الأمراض بتغطية الفم والأنف بشكل دائم في الأماكن التي تكثر فيها التجمعات والمخالطين للحفاظ على الصحة من إنتقال العدوى وذلك بلبس الكمامة القماشية مع متابعة النصائح بكيفية لبسها وإستخدامها الإستخدام الأمثل

عبر المنصات الرسمية لوزارة الصحة، مشيراً إلى أن الكمامة لا تعني مخالفة الإجراءات الإحترازية والتدابير الصحية، وأي تخلي عن السلوكيات الصحية قد يؤدي إلى تعرض المجتمع بالكامل للخطر.

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الإستفسار أو الإستشارة على رقم مركز إتصال الصحة 937 على مدار الساعة.