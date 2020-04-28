بلاغان للنائب العام ضدّ محمد رمضان بعد تمزيق جواز السفر المصري (فيديو)

من المتّفق عليه أن “حرية الإبداع” أساس لإنتاج فنّ حقيقي، بيد أن الحرية مشروطة بضوابط منها احترام الأرض، والوطن، وشعاراته، ومن المعروف أن أعلام الدول تُعبّر عنها وجواز السفر يعد شيئاً مُقدساً لدى البعض.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل “البرنس”، مشهداً جمع الفنان محمد رمضان، والفنان عبدالعزيز مخيون، مزّق فيه رمضان جواز السفر المصري وألقاه على الأرض، وهو ما أثار غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وعلى ضوء ما أحدثه مشهد تمزيق الباسبور المصري من إثارة للرأي العام في مصر، أعلن المحامي المصري سمير صبري عن تقديم بلاغ للنائب العام، مطالباً بتقديم محمد رمضان للمحاكمة الجنائية.

وأكّد سمير صبري أنه قدم بلاغاً ضد مسلسل “البرنس”، والفنان محمد رمضان لـ”إهانته الدولة المصرية”، حيث ظهر في المشهد وهو يبلغ والده رغبته في السفر للعمل في الخليج، بينما ألحّ عليه والده بالبقاء في مصر، فما كان من رمضان إلا تمزيق جواز سفره المصري، وألقاه على الأرض، في مشهد وصفه صبري بـ”المهين”.

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وأشار صبري في شكواه إلى أنّ جواز السفر المصري “رمز للوطنية وللدولة المصرية ولا يجوز إهانته بهذا الأسلوب، وهناك حلول درامية كثيرة غير إهانة الوطن”.

وجاء في الدعوى القانونية المُقدمة من صبري ضد رمضان، أن جواز السفر المصري صادر عن الدولة المصرية في اعتبارها السلطة الحاكمة، ومُعبراً عن شخصيتها القانونية، وهو ما يستوجب احترام هذه الوثائق التي تحظى الاحترام الدولي والديبلوماسي، وأي إهانة لها يجرّمها القانون الجنائي المصري.

وأعلن أيضاً المحامي المصري أيمن محفوظ تقديم بلاغ للنائب العام المصري ضد الفنان محمد رمضان، متهماً إياه بإهانة جواز السفر المصري، ومُطالباً بمنع عرض مسلسل “البرنس”، ومعاقبة رمضان طبقاً لقانون العقوبات المصري.

وأكّد محفوظ في بلاغه أن رمضان تطاول على كل القيم المصرية وأهان رموز الدولة بتمزيق جواز السفر المصري، في الحلقة الأولى من المسلسل.

وأشار محفوظ إلى أنّ ما فعله رمضان، يفعله “قوى الشر” المعادية لمصر، وأن رمضان يحاول هدم قيمة الدولة التي أعطته الكثير، في ظل ما يشهده العالم من عظمة وقيمة لمصر.

وأكد البلاغ أن ما فعله رمضان يعد “جريمة” طبقاً لنص المادة 178 مكرر ثان من قانون العقوبات المصري، الخاصة بالإساءة إلى سمعة مصر، وكذلك المادة رقم 184 التي تنص على الحكم بحبس وتغريم من يهين السلطات والمصالح العامة.

وجاء في الشكوى أن المادة 198 من قانون العقوبات المصري تنص على ضبط وإحضار من يرتكب تلك الجرائم سواء عن طريق الكتابة، والرسوم، والصور، والرموز، وغيرها من طرق التمثيل.

ما فعله محمد رمضان مما أسماه البعض “إهانة” جواز السفر المصري، لم تكن السابقة الأولى، حيث شهد فيلم “عسل أسود”، مشهداً للفنان أحمد حلمي ألقى فيه جواز السفر المصري من شرفة الفندق الذي يقيم به، بعد أن تلقّى طرداً يحتوي على جواز السفر الأميركي الذي فُقد منه خلال أحداث الفيلم، وهو ما أثار الرأي العام في مصر وقت عرض الفيلم في العام 2010.

تدور أحداث مسلسل “البرنس” حول عائلة رضوان البرنس، الذي يخوض عدداً من المشكلات مع عائلته وذلك بعد وفاة أبيه، ويتولّى المسؤولية كاملة على عاتقه.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من محمد رمضان، نور، نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، محمد حاتم، محمد علاء، ريم سامي، سلوى عثمان، علاء زينهم، مروة الأزلي، رحاب الجمل، عبدالعزيز مخيون وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

المصدر: النهار