إلغاء الدوري السعودي ليس مطروحًا.. وعدد الأجانب لن يتغير

كل الوطن – الرياض

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أن موعد استئناف الدوري المحلي ليس متاحًا حتى الآن بشكل نهائي، ومازال التنسيق مستمر مع الجهات المختصة بهذا الخصوص، وأن اتحاد الكرة يعمل بتناغم كامل مع وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل من أجل تحقيق الأهداف الرياضية المشتركة في تلك الظروف.

وأضاف: “نعمل كمنظومة واحدة متناسقة الأداء في مواجهة تأثيرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ونسير وفق خطة حكومية متوازنة تقوم عليها جهات متخصصة، وحول تقليص عدد اللاعبين الأجانب والتأثيرات الاقتصادية القادمة،أوضح أنهم “كمجلس إدارة الاتحاد السعودي أعلنا في أخر اجتماع عن استمرار نفس عدد الأجانب لموسمين قادمين، ولا توجد نية حاليًا لتغيير العدد حتى اللحظة.

واستبعد المسحل إلغاء الموسم الكروي الحالي، وقال ” لانريد استباق الأحداث لكن الموسم الرياضي متوقف حاليًا كما أُعلن مسبقًا وسيستأنف متى سمحت الظروف بالتنسيق مع الجهات المعنية وتأتي سلامة اللاعبين وكافة الرياضيين في المقام الأول، ومتى سمحت الظروف بعودة النشاط في أغسطس القادم سيكون هناك تنسيقًا مع رابطة دوري المحترفين السعودي لوضع الروزنامة المناسبة ويعتمد ذلك على عدة أمور تتعلق ببرمجة البطولات الآسيوية وتصفيات كأس العالم”.

وأكد المسحل أن أعمال اتحاد الكرة لم تتوقف ” جميع إدارات الاتحاد ولجانه تعمل من خلال الوسائل المتاحة عن بعد، ويتم انعقاد الاجتماعات واستغلال فترة التوقف في مراجعة آليات عمل الاتحاد والعمل على تطويرها”، وحول الآثار المالية المترتبة على توقف النشاط الكروي قال: من الطبيعي أن تنخفض إيرادات الاتحاد السعودي لكرة القدم نظرًا لتوقف النشاط الكروي، وهذا الأمر تتعرض له كافة الاتحادات في العالم. وبهذه المناسبة أكرر الشكر للأجهزة الفنية والإدارية في منتخباتنا الوطنية على مبادراتهم بتخفيض رواتبهم الشهرية.