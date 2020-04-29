ما أسباب ارتفاع وفيات كورونا في مصر؟… الصحة المصرية ترد

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، اليوم الثلاثاء، عن أسباب زيادة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في مصر في اليومين الماضيين.

وأضاف أن “30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول”.

وقال مجاهد إن “اللجنة المشكلة من قبل الوزارة للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، وجدت أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات”.

وأوضح أن “الوفيات في مصر حتى اليوم الثلاثاء بلغت 359 حالة وفاة، ما يعني أن 107 شخصا باحتساب نسبة الـ 30% توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات”.

وباحتساب نسبة الـ 20% من الحالات الذين توفوا بعد 48 ساعة من وصولهم إلى المستشفى يصبح عددهم 71 شخصا.

وفي السياق، ناشدت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، المواطنين فور ظهور أي أعراض مرضية سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة وحتى يتسنى للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث فور الوصول حفاظاً على حياة المواطنين.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.

المصدر: سبوتنيك