السعودية العربية السعودية… تضع شروط لدخول المسجد الحرام

كل الوطن- وكالات: قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، إن هناك إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لمن يدخلون إلى المسجد الحرام.

ودشن السديس، مساء أمس، كاميرات حرارية في المسجد الحرام، وأشار إلى وضع عدة شروط لمن يسمح لهم بالدخول إلى المسجد الحرام بمكة، بحسب موقع صحيفة “سبق” السعودية.

​وقال السديس إنه “لا يدخل أحد الحرم إلا وقد خضع للفحص الدقيق، بحيث تأمن العدوى، وتقوم الكاميرات باكتشاف أي ارتفاع بالحرارة لأي شخص يدخل المسجد الحرام، وإذا اشتبه فيه يتم إرجاعه لإكمال باقي الفحوصات”.

وأضاف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: “أحب أن أطمئن وأؤكد للمسلمين جميعاً، أنه لا خوف ولا فزع فخادم الحرمين الشريفين شخصيا وولي عهده الأمين يقومان بالإشراف على صحة قاصدي المسجد الحرام، وهذه الدولة رعاها الله تجعل صحة مرتادي الحرمين الشريفين والمسلمين من أولى اهتماماتها، فلا تقلقوا أيها المسلمون ما دمنا في عصر سلمان الخير وولي عهده الأمين حفظهما الله”.

وألمح السديس في إطار حديثه إلى أن عودة الصلاة والطواف والسعي في الحرمين الشريفين ستكون قريبا، وقال السديس: “أبشركم بأنھا إن شاء الله أيام، وتنكشف الغمة عن ھذه الأمة، ونعود إلى الحرمین للطواف وللسعي وللصلاة”.