أطباء هنود يكتشفون 10 أنواع فرعية من فيروس كورونا المستجد…والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر: جائحة فيروس كورونا بعيدة عن نهايتها

كل الوطن- : نوفوستي : أعلن أطباء هنود أن فيروس كورونا المستجد تحول إلى عشرة أنواع مختلفة، أحدها A2a، الذي أصبح مهيمنا في مناطق جغرافية مختلفة.

وتفيد صحيفة Times of India، بأن الدراسة أجراها الطبيبان ندهان بيسواس وبارتا ماجومدير من المعهد الوطني للجينوميات الطبية الحيوية.وستنشر نتائجها كاملة في مجلة البحوث الطبية التي يشرف عليها المجلس الهندي للبحوث الطبية.

ويقول ماجومدير، “يمكن تقسيم فيروس كورونا لعدة أنواع – O و A2 و A2a و A3 و B و B1 وغيرها. وحاليا هناك 11 نوعا من ضمنهم النوع О الذي يعتبر ” الأصل” الذي ظهر في ووهان الصينية”.

ويخترق النوع A2a بسهولة خلايا الرئة البشرية، ما ينتج عنه الإصابة بالمرض المنتشر على نطاق واسع. وأن التحول الحاصل في بروتين غلاف A2a يسمح له بسهولة الارتباط بالبروتينات السطحية لخلايا الرئة.

وقد استخدم الباحثان في عملهما بيانات قاعدة GISAID الخاصة بتسلسل الحمض النووي الريبوزي لـ 3.6 ألف فيروس كورونا (35 عينة من الهند)، التي جمعت من 55 دولة خلال الفترة من ديسمبر 2019 ولغاية 6 أبريل 2020 .

واتضح من نتائج الدراسة، وجود النوع A2a في 47% من العينات، والمثير في الأمر أن معظم المصابين بهذا النوع لم يغادروا حدود الهند. وهذا يشير إلى أن النوع A2a مهيمن في الهند، ولكن لتأكيد هذا، لابد من عينات أكثر.

وتشير البيانات المعلنة يوم الثلاثاء 28 أبريل 2020 عن انتشار المرض في الهند إلى أكثر من 29 ألف شخص وأكثر من 21 ألفا يتلقون العلاج في المستشفيات وشفاء 6.8 ألف مريض ووفاة 934 من المصابين.