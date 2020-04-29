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البدء في تطبيق آلية إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
البدء في تطبيق آلية إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل

كل الوطن – الرياض:

تُعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، عن البدء في تطبيق آلية إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص التي منحت من بعثات المملكة في الخارج على جوازات السفر ولم تستخدم بسبب تعليق قدوم الرحلات الدولية، تأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على دعم كافة الجهات الحكومية والخاصة لاتخاذ المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار المترتبة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19).

يذكر أن هذه المبادرة قد تم العمل على تنفيذها بالتشارك مع وزارة الخارجية ووزارة المالية ومركز المعلومات الوطني، وتحديد التاشيرات المختومة على الجواز غير المستغلة من تاريخ الأمر الملكي الكريم في 18 مارس 2020م.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381060

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