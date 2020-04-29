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“هدف” يطلق ملفاً إلكترونياً لبرامج دعم تدريب وتوظيف القوى الوطنية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
“هدف” يطلق ملفاً إلكترونياً لبرامج دعم تدريب وتوظيف القوى الوطنية

كل الوطن – الرياض

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ملف إلكتروني يضم 7 برامج ومبادرات لدعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية خلال فترة العمل عن بُعد، وذلك من خلال الدخول على الرابط .https://crp.hrdf.org.sa/Downloads/RemoteSupport.pdf :

ويأتي إطلاق الملف الإلكتروني اتساقا مع الإجراءات الحكومية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص ولدعم تدريب وتأهيل وتوظيف القوى الوطنية وضمان استقرارها وظيفيًا، بسبب جائحة كورونا.

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وتضمن الملف الإلكتروني للمبادرات روابط تسجيل لكل برنامج ومبادرة، في حين جاءت المبادرات السبع على النحو الآتي: مبادرة دعم التوظيف، وبرنامج التدريب الإلكتروني ” دروب”، والبوابة الوطنية للعمل ” طاقات”، ومنصة الإرشاد والتثقيف المهني “سبل”، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج تسعة أعشار.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381068

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