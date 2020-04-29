مخالفات صحية تغلق مخبزا وملحمة بالمدينة

كل الوطن – الرياض

أغلقت بلدية العيون التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة مخبز وملحمة في أحد مراكز التسوق الكبرى بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية وضبط مواد منتهية الصلاحية .

من جهة أخرى قادت الأمانة بإشراف من إمارة المنطقة‬ اللجان الفرعية وواصلت جولاتها الميدانية لمتابعة إسكان العمالة ، بمشاركة عدد من الجهات المساندة ، كما منحت ملاك المواقع مهلة لتصحيح الملاحظات والالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة ‫فيروس كورونا‬، وفي سياق استمرار الخدمات عن بعد اعتمدت الأمانة 9 رخص بناء سكني وتجاري، وأصدرت 3 قرارات مساحية، و 81 رخصة بلدية للمنشئات التجارية، واعتمدت 15 رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية.