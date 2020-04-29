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مخالفات صحية تغلق مخبزا وملحمة بالمدينة

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 58 ثانيةآخر تحديث : منذ 58 ثانية
مخالفات صحية تغلق مخبزا وملحمة بالمدينة

كل الوطن – الرياض

أغلقت بلدية العيون التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة مخبز وملحمة في أحد مراكز التسوق الكبرى بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية وضبط مواد منتهية الصلاحية .

من جهة أخرى قادت الأمانة بإشراف من إمارة المنطقة‬ اللجان الفرعية وواصلت جولاتها الميدانية لمتابعة إسكان العمالة ، بمشاركة عدد من الجهات المساندة ، كما منحت ملاك المواقع مهلة لتصحيح الملاحظات والالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة ‫فيروس كورونا‬، وفي سياق استمرار الخدمات عن بعد اعتمدت الأمانة 9 رخص بناء سكني وتجاري، وأصدرت 3 قرارات مساحية، و 81 رخصة بلدية للمنشئات التجارية، واعتمدت 15 رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381077

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