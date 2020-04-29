تسجيل الدخول
» » “مستشفى وثيلان” ينفذ حملة للمسح الصحي الميداني لسكن العمال في أرطاوي السر للتصدي لـ”كورونا”

“مستشفى وثيلان” ينفذ حملة للمسح الصحي الميداني لسكن العمال في أرطاوي السر للتصدي لـ”كورونا”

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-29T18:06:01+03:00
2020-04-29T18:16:59+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث : منذ 13 دقيقة
“مستشفى وثيلان” ينفذ حملة للمسح الصحي الميداني لسكن العمال في أرطاوي السر للتصدي لـ”كورونا”

كل الوطن – فريق التحرير

إنفاذاً لتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقه الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، وفي إطار خطط وإجراءات وزارة الصحة الاستباقية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد COVID 19 ومنع انتشاره، قامت “صحة الرياض” ممثلة بمستشفى وثيلان العام بتنفيذ حملة لإجراء مسح صحي ميداني لسكن العمالة في ارطاوي السر.

IMG 20200429 WA0000 - كل الوطن
اقرأ أيضا...
IMG 20200429 WA0001 - كل الوطن
IMG 20200429 WA0002 - كل الوطن

وأوضحت “صحة الرياض” أن الحملة التي نفذها المستشفى بالتعاون مع مركز أرطاوي ومخفر شرطة وثيلان استهدفت سكن العمالة بالأرطاوي بهدف فحص جميع العمالة وتوعيتهم وتثقيفهم عن مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩
وأضافت بأن هذه الحملة تأتي في إطار خطة عمل تستمر لمدة أسبوع لإنهاء مسح جميع مساكن العمالة الوافدة الواقعة في المراكز والقرى المجاوره لوثيلان
من جانبه قدم مدير مستشفى وثيلان العام، شكره وتقديره مدير عام الشؤون الصحية بمنطقه الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري لدعمه المستمر للخدمات الصحية في المحافظة في ظل أزمة “كورونا” وحرصه على استمرار تقديم الخدمات الوقائية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما شكر رئيس مركز أرطاوي السر الأستاذ محمد بن فارس بن جريس ومدير مخفر شرطة وثيلان علي تشريفهم فعاليات الحملة ودعم الفرق الطبية والتوعوية مما أسهم في إنجاح الخطة وما تضمنته من إجراءات استباقيهة وتدابير احترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد .

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381087

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.