“مستشفى وثيلان” ينفذ حملة للمسح الصحي الميداني لسكن العمال في أرطاوي السر للتصدي لـ”كورونا”

كل الوطن – فريق التحرير

إنفاذاً لتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقه الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، وفي إطار خطط وإجراءات وزارة الصحة الاستباقية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد COVID 19 ومنع انتشاره، قامت “صحة الرياض” ممثلة بمستشفى وثيلان العام بتنفيذ حملة لإجراء مسح صحي ميداني لسكن العمالة في ارطاوي السر.

وأوضحت “صحة الرياض” أن الحملة التي نفذها المستشفى بالتعاون مع مركز أرطاوي ومخفر شرطة وثيلان استهدفت سكن العمالة بالأرطاوي بهدف فحص جميع العمالة وتوعيتهم وتثقيفهم عن مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩

وأضافت بأن هذه الحملة تأتي في إطار خطة عمل تستمر لمدة أسبوع لإنهاء مسح جميع مساكن العمالة الوافدة الواقعة في المراكز والقرى المجاوره لوثيلان

من جانبه قدم مدير مستشفى وثيلان العام، شكره وتقديره مدير عام الشؤون الصحية بمنطقه الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري لدعمه المستمر للخدمات الصحية في المحافظة في ظل أزمة “كورونا” وحرصه على استمرار تقديم الخدمات الوقائية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما شكر رئيس مركز أرطاوي السر الأستاذ محمد بن فارس بن جريس ومدير مخفر شرطة وثيلان علي تشريفهم فعاليات الحملة ودعم الفرق الطبية والتوعوية مما أسهم في إنجاح الخطة وما تضمنته من إجراءات استباقيهة وتدابير احترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد .