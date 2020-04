مراسل قناة أمريكية يظهر بدون سرواله على الهواء

وقع مراسل قناة «أيه بي سي نيوز» الأمريكية الشهيرة ويل رييف في موقف محرج بعدما ظهر بدون سرواله على الهواء.

وبحسب «سي إن إن» الأمريكية ظهر ريف يوم الثلاثاء في البرنامج الأمريكي الأشهر Good Morning America للحديث عن الصيدليات التي تستخدم طائرات دون طيار لتقديم الوصفات الطبية للمرضى.

