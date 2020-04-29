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مراسل قناة أمريكية يظهر بدون سرواله على الهواء

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-29T18:35:19+03:00
2020-04-29T18:36:44+03:00
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
مراسل قناة أمريكية يظهر بدون سرواله على الهواء

كل الوطن – متابعات

وقع مراسل قناة «أيه بي سي نيوز» الأمريكية الشهيرة ويل رييف في موقف محرج بعدما ظهر بدون سرواله على الهواء.

وبحسب «سي إن إن» الأمريكية ظهر ريف يوم الثلاثاء في البرنامج الأمريكي الأشهر Good Morning America للحديث عن الصيدليات التي تستخدم طائرات دون طيار لتقديم الوصفات الطبية للمرضى.

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ولكن في وقت من الأوقات، تم اكتشاف ريف، الذي يعمل كمصور خاص لنفسه أثناء البث من المنزل، وكان من الواضح تمامًا أنه يرتدي سترة بدلة -ولكن من دون سروال. وانتقل المشاهدون بسرعة إلى تويتر للتواصل معه .

وغرد ريف قائلاً: «لقد وصلت بشكل مرح»، وكان ذلك ردا على تغريدة تطلب منه ارتداء بعض السراويل. وأكد ريف للجميع أنه كان يرتدي سروالاً قصيراً.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381094

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