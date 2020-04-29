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قضية وفاة الفتاة السعودية غادين تتفاعل والسلطات تتحرك

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 ثوانيآخر تحديث : منذ 7 ثواني
قضية وفاة الفتاة السعودية غادين تتفاعل والسلطات تتحرك

أعلنت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، أنها تتابع قضية الفتاة غادين المتداولة قصتها على مواقع التواصل، للتأكد من صحة المعلومات، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الخاصة على “تويتر”، إنها رصدت ما تم تداوله في وسم “#المغدوره_غادين”، وإنها تتابع مع الجهات المختصة للتحقق من صحة ما ذكر، وأنه يتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية من الجهات المختصة في ضوء ذلك.

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وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تداولوا خبرا بشأن تعرض فتاة للتعنيف من قبل بعض أفراد أسرتها، وزعموا أنها انتحرت، جراء ما مرت به من معاناة، الأمر الذي سيتم التحقيق فيه من قبل هيئة حقوق الإنسان والجهات ذات الصلة.

الصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381110

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